Indicadores

iStdDev - Canal do Desvio Padrão - indicador para MetaTrader 4

awran5 | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2209
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
Publicado:
Atualizado:
Freelance MQL5

Este indicador irá chamar dois canais de desvio padrão com base nos níveis 0.618/1.618 de Fibonacci, com a capacidade de fixar o canal em seu período preferido.

Canal StdDev

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/14443

