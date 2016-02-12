Participe de nossa página de fãs
TicksVolume - indicador para MetaTrader 4
1848
O indicador mostra a variação dos preços nos pontos e quantas vezes houve uma mudança para um período selecionado, infelizmente, só a partir do lançamento até seu encerramento.
Sem parâmetros de entrada.
Ele pode ser usado para determinar a velocidade e/ou aceleração das alterações dos preços. Na imagem pode-se ver que o volume é igual a 44, o indicador TickVolume mostra que o preço aumentou em 27 ticks ( "Tick up") e diminuiu em 17 ticks ( "Tick down"). Durante este tempo, o preço aumentou em 53 pontos ( "Pips up") e diminuiu 9 pontos ( "Pips down", no quinto dígito).
Muito importante, todas as operações matemáticas com os valores do indicador devem ser levadas em valores absolutos.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14395
