O indicador mostra a Máxima, Mínima e Fechamento do dia anterior, semana ou mês. Estes níveis são muito usados ​​como suporte e resistência entre os profissionais, de modo que o indicador irá desenha-los e deixar uma lacuna entre os períodos para ser de fácil distinção quando um novo indicador for iniciado.

Atualização 1.1: Adicionado algumas otimizações.

Configurações:

Precisão: Qual período deve ser utilizado para calcular a Máxima, Mínima e Fechamento do período. Este ajuste é necessário quando o deslocamento de tempo é aplicado, caso contrário, isto pode ser ignorado. Por exemplo, se você quer que o indicador calcule a GMT 0 da Máxima, Mínima e Fechamento para o período em uma corretora GMT+2, você precisa definir o deslocamento de hora para -2 e a Precisão para H1 para permitir que o indicador use o gráfico horário para o seu cálculo, isto irá afetar o valor de fechamento, então escolha sabiamente.

Período: Dia anterior, semana anterior ou mês anterior, você só pode escolher um deles. Adicione mais instâncias do indicador, se quiser todos os modos desenhados.

Períodos para cálculo: Especifica quantos dias, semanas ou meses ele deve ser desenhado no gráfico. Desta forma, será calculado apenas os preços relevantes.

Deslocamento das horas: Auto-explicativo. Esteja ciente de que isto irá exigir a Precisão para ser configurado para pelo menos H1.

Deslocamento dos Minutos: Auto-explicativo. Esteja ciente de que isto irá exigir a Precisão para ser definida como um múltiplo do deslocamento em minutos, por exemplo: Um deslocamento de 15 minutos 15 exige uma precisão a ser definida de pelo menos M15.

Ignorar Domingo: barras de domingo serão fundidas com a de segunda-feira. Afeta somente o modo do dia anterior.

Ignorar Sábado: barras de sábado serão fundidas com a de sexta-feira. Afeta somente o modo do dia anterior.

Visibilidade do Buffer: Mostrar/ocultar qualquer uma das linhas, se necessário.

Visibilidade da sonda: Mostrar/ocultar qualquer uma das marcas de valor.

Cor da sonda: Cor das marcas de valor.

Tamanho da sonda: tamanho da marca de valor.

tamanho da marca de valor. Etiqueta da janela de dados: O texto exibido na janela de dados e a descrição da ferramenta para cada linha.

IMPORTANTE: Quando as definições de TimeShift e da Precisão são utilizados, o indicador pode mostrar os níveis incorretos durante alguns segundos, isso é porque o MetaTrader está baixando as barras necessárias. Então, se você usar o H1 para precisão, verifique se os barras foram baixadas.

A imagem seguinte mostra a Máxima, Fechamento e Mínima para: Dia anterior (Verde), na semana anterior (azul) e do mês anterior (vermelho). 3 instâncias do indicador foram anexadas ao gráfico e como você pode ver, apenas as linhas do mês mostram a marca de valor no final do mesmo (configurações de sonda). Este modelo pode ser baixado.