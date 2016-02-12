A estratégia diária por Daryl Guppy é implementada utilizando esse indicador.

Originalmente este sistema foi projetado para o mercado de valores mobiliários, mas foi mais tarde modernizado para o mercado de câmbio também.

Recomendações:

Os pares de moedas com USD.

Período - Diário.

No entanto, não há nenhuma restrição sobre o uso de outros pares de moedas e períodos.

indicadores:

O primeiro (rápido) conjunto é composto por 6 Médias Móveis com períodos de: 3, 5, 8, 10, 12, 15 (neste indicador elas são vermelhas).

O segundo (lento) conjunto é composto por 6 Média Móveis com períodos de: 30, 35, 40, 45, 50, 60 (neste indicador elas são verdes).

Os registros sobre as opções binárias apresentam uma Décima Terceira média móvel com um período de 200 (implementado neste indicador e colorido em azul).

As condições de negociação não serão descritas, já que uma informação detalhada é fácil de encontrar na Internet

Aproveite o tempo para seguir o link mais uma vez e leia com atenção!

Um favor, para ser exato: Estou apenas aprendendo programação e eu não sei muito, mas ... se alguém tem uma idéia sobre melhorias para o indicador, sinta-se livre para me escrever. Eu estarei interessado em tentar implementar as suas ideias!