Múltiplas Médias Móveis de Guppy - indicador para MetaTrader 4
- 2624
A estratégia diária por Daryl Guppy é implementada utilizando esse indicador.
Originalmente este sistema foi projetado para o mercado de valores mobiliários, mas foi mais tarde modernizado para o mercado de câmbio também.
Recomendações:
- Os pares de moedas com USD.
- Período - Diário.
No entanto, não há nenhuma restrição sobre o uso de outros pares de moedas e períodos.
indicadores:
- O primeiro (rápido) conjunto é composto por 6 Médias Móveis com períodos de: 3, 5, 8, 10, 12, 15 (neste indicador elas são vermelhas).
- O segundo (lento) conjunto é composto por 6 Média Móveis com períodos de: 30, 35, 40, 45, 50, 60 (neste indicador elas são verdes).
Os registros sobre as opções binárias apresentam uma Décima Terceira média móvel com um período de 200 (implementado neste indicador e colorido em azul).
As condições de negociação não serão descritas, já que uma informação detalhada é fácil de encontrar na Internet, mas para os preguiçosos há um par de links:Aproveite o tempo para seguir o link mais uma vez e leia com atenção!
Recomendações:
Um favor, para ser exato: Estou apenas aprendendo programação e eu não sei muito, mas ... se alguém tem uma idéia sobre melhorias para o indicador, sinta-se livre para me escrever. Eu estarei interessado em tentar implementar as suas ideias!
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14394
