Labouchere EA - expert para MetaTrader 4

O Expert Advisor é baseado na gestão de lotes de acordo com o sistema Labouchere.

Sobre o sistema

Em teoria, o SL e TP deve ser igual ou quase igual. Um operador toma uma (qualquer, quanto maior for o lote maiores serão os riscos,) sequência de lotes determinada. Por exemplo: 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01.

Durante uma ordem de abertura o primeiro e o último elemento da lista são sempre adicionados. Ou seja, a primeira ordem será de 0.01 + 0.01 = 0.02. Deixe a ordem ser rentável. Risque o primeiro e os últimos elementos da lista. Os restantes são 0.02 0.01 0.01.

Abra uma ordem com o lote de 0.02 + 0.01 (o primeiro e o último elemento) = 0.03. Deixe ele ser lucrativo. Adicione um elemento no final, que é igual à soma da aposta. Agora, a lista é 0.02 0.01 0.01 0.03.

Abra uma ordem com 0.02 + 0.03 (o primeiro e o último elemento) = 0.05. E assim por diante.

O ciclo termina quando não houver mais elementos ou apenas um elemento na lista. Pare de abrir novas ordens, ou comece tudo de novo.

Sobre o Expert Advisor

  • As entradas são feitas quando há uma intersecção da linha principal com o sinal do estocástico.
  • Apenas uma ordem pode estar no mercado.
  • As entradas são feitas durante a abertura de uma nova barra.
  • O Expert Advisor implementa a opção de executar um novo ciclo após a conclusão da anterior ou para não abrir mais ordens, uma vez que o processo esteja completo.
  • Ele tem uma função de operação pelo tempo
  • Há uma função inversa, em vez de uma Compra abre-se uma Venda e vice-versa.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14363

