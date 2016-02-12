Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Labouchere EA - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 999
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor é baseado na gestão de lotes de acordo com o sistema Labouchere.
Sobre o sistema
Em teoria, o SL e TP deve ser igual ou quase igual. Um operador toma uma (qualquer, quanto maior for o lote maiores serão os riscos,) sequência de lotes determinada. Por exemplo: 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01.
Durante uma ordem de abertura o primeiro e o último elemento da lista são sempre adicionados. Ou seja, a primeira ordem será de 0.01 + 0.01 = 0.02. Deixe a ordem ser rentável. Risque o primeiro e os últimos elementos da lista. Os restantes são 0.02 0.01 0.01.
Abra uma ordem com o lote de 0.02 + 0.01 (o primeiro e o último elemento) = 0.03. Deixe ele ser lucrativo. Adicione um elemento no final, que é igual à soma da aposta. Agora, a lista é 0.02 0.01 0.01 0.03.
Abra uma ordem com 0.02 + 0.03 (o primeiro e o último elemento) = 0.05. E assim por diante.
O ciclo termina quando não houver mais elementos ou apenas um elemento na lista. Pare de abrir novas ordens, ou comece tudo de novo.
Sobre o Expert Advisor
- As entradas são feitas quando há uma intersecção da linha principal com o sinal do estocástico.
- Apenas uma ordem pode estar no mercado.
- As entradas são feitas durante a abertura de uma nova barra.
- O Expert Advisor implementa a opção de executar um novo ciclo após a conclusão da anterior ou para não abrir mais ordens, uma vez que o processo esteja completo.
- Ele tem uma função de operação pelo tempo
- Há uma função inversa, em vez de uma Compra abre-se uma Venda e vice-versa.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14363
O Expert Advisor realiza a negociação através do rompimento da máxima ou mínima da vela anterior.DayWPR
O indicador Faixa Percentual de Williams, em que o período do indicador é calculado automaticamente, usando o número de barras do dia atual.
Esta EA implementa uma estratégia de grade, colocando ordens de compra e venda, ao mesmo tempo.iFibonacci
Este indicador irá desenhar as Ferramentas de Fibonacci como as Retrações, Arco, Feixe, Expansão, Fusos Horários. Com base no indicador ZigZag.