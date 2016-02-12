Vamos dizer que um trader entra no mercado com a compra e venda de ativos quando uma moeda está em um nível de, digamos, 100. O preço, em seguida, move-se para 200. A compra será então positiva em 100 e a venda será negativa em 100. Neste ponto, começamos com regras de negociação de ruptura. Nós liquidamos nossa compra positiva e o ganho de 100 vai para a nossa conta. A venda está agora carregando uma perda de -100.

O sistema de grade requer isso para se certificar de ganhar dinheiro com qualquer movimento no mercado. Para fazer isso, ele entraria novamente em uma transação de compra e venda. Agora, por conveniência, vamos supor que o preço se move de volta para o nível 100.

A segunda venda agora foi positivo em 100 e a segunda compra está carregando uma perda de -100. De acordo com as regras, pode-se descontar a venda e outros 100 serão adicionados à sua conta. Isso traz o total descontado neste momento a 200.

Agora, a primeira venda que permaneceu ativa passou do nível 200 onde foi -100 para o nível 100, onde ela está, agora, em seu ponto de equilíbrio.

As 4 operações somadas mostram agora magicamente um ganho: primeira compra creditada em +100, segunda venda creditada em +100, primeira venda indo para o ponto de equilíbrio e a segunda compra está em -100. Isto dá um ganho global de 100 no total. Nós podemos liquidar todas as operações e ter um pouco de champanhe.

Há muitos, muitos outros movimentos de mercado que transformam esta atividade estranha "comprar e vender ao mesmo tempo" em ganhos.