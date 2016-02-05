CodeBaseSeções
MA_Rounding_Channel_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
O indicador MA_Rounding_Channel com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador MA_Rounding_Channel.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador MA_Rounding_Channel_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14385

