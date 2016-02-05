CodeBaseSeções
Exp_MACDCandle - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1174
(18)
O Expert Advisor Exp_MACDCandle com base nos sinais do indicador MACDCandle. O sinal é formado no fechamento de uma barra, se houver mudança na cor da vela do indicador.

Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador MACDCandle.ex5 compilado para rodar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultado de teste para 2014 no USDJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14383

