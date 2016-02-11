请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MA_Rounding_Channel_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1000
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数部分带有时段选择选项的MA_Rounding_Channel指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
本指标需要 MA_Rounding_Channel.mq5 指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.
图 1. MA_Rounding_Channel_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14385
Exp_KalmanFilterCandle
基于KalmanFilterCandle 指标信号的EA交易 Exp_KalmanFilterCandle.Exp_MACDCandle
基于MACDCandle 指标信号的 EA 交易 Exp_MACDCandle.
BigBarSound
BigBarSound 指标的功能是, 在烛体大小超过某数值时会发出声音提醒.ColorRMACD_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 ColorRMACD 指标.