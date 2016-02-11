基于MACDCandle 指标信号的 EA 交易 Exp_MACDCandle.

基于KalmanFilterCandle 指标信号的EA交易 Exp_KalmanFilterCandle.

BigBarSound 指标的功能是, 在烛体大小超过某数值时会发出声音提醒.

在输入参数中带有时段选择选项的 ColorRMACD 指标.