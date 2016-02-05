CodeBaseSeções
ColorRMACD_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O ColorRMACD com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador ColorRMACD.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador ColorRMACD_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14390

BigBarSound BigBarSound

O indicador BigBarSound emite alertas sonoros quando o tamanho do corpo da vela exceder um determinado valor.

MA_Rounding_Channel_HTF MA_Rounding_Channel_HTF

O indicador MA_Rounding_Channel com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

Exp_AnchoredMomentumCandle Exp_AnchoredMomentumCandle

O Expert Advisor Exp_AnchoredMomentumCandle com base nos sinais do indicador AnchoredMomentumCandle.

AtrRange AtrRange

O indicador, que determina os momentos de menor volatilidade.