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MA_Rounding_Channel_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MA_Rounding_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора MA_Rounding_Channel.mq5.
Рис.1. Индикатор MA_Rounding_Channel_HTF
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Эксперт Exp_KalmanFilterCandle построен на основе сигналов индикатора KalmanFilterCandle.Exp_MACDCandle
Эксперт Exp_MACDCandle построен на основе сигналов индикатора MACDCandle.
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Индикатор BigBarSound выдает звуковой сигнал при превышении определенного размера свечи.ColorRMACD_HTF
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