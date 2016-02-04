CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MA_Rounding_Channel_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
765
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
ma_rounding_channel.mq5 (11.89 KB) ver
ma_rounding_channel_htf.mq5 (13 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador MA_Rounding_Channel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador MA_Rounding_Channel.mq5.

Fig. 1. Indicador MA_Rounding_Channel_HTF

Fig. 1. Indicador MA_Rounding_Channel_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14385

Exp_KalmanFilterCandle Exp_KalmanFilterCandle

El experto Exp_KalmanFilterCandle está construido en base a las señales del indicador KalmanFilterCandle.

Exp_MACDCandle Exp_MACDCandle

El experto Exp_MACDCandle está construido en base a las señales del indicador MACDCandle.

BigBarSound BigBarSound

El indicador BigBarSound emite una señal acústica cuando la vela supera cierto tamaño.

ColorRMACD_HTF ColorRMACD_HTF

Indicador ColorRMACD con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.