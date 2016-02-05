Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_KalmanFilterCandle - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 879
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor Exp_KalmanFilterCandle com base nos sinais do indicador KalmanFilterCandle. O sinal é formado no fechamento de uma barra, se houver mudança na cor da vela do indicador.
Coloque os arquivos KalmanFilter.ex5 e KalmanFilterCandle.ex5 compilados em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico
Resultado de teste para 2014 no USDJPY H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14384
O Expert Advisor Exp_MACDCandle com base em sinais do indicador MACDCandle.Exp_Laguerre_ROC
Sistema de negociação com base nos sinais do indicador Laguerre_ROC.
O indicador MA_Rounding_Channel com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.BigBarSound
O indicador BigBarSound emite alertas sonoros quando o tamanho do corpo da vela exceder um determinado valor.