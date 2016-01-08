コードベースセクション
MA_Rounding_Channel_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

インディケータ MA_Rounding_Channelは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータMA_Rounding_Channel.mq5がある必要があります。

図1. インディケータ MA_Rounding_Channel_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14385

