MA_Rounding_Channel_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
667
(16)
Der Indikator MA_Rounding_Channel mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator MA_Rounding_Channel.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator MA_Rounding_Channel_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14385

Exp_KalmanFilterCandle Exp_KalmanFilterCandle

Der Experte Exp_KalmanFilterCandle wurde aufgrund der Signalen des Indikators KalmanFilterCandle gebaut.

Exp_MACDCandle Exp_MACDCandle

Der Experte Exp_MACDCandle wurde aufgrund der Signalen des Indikators MACDCandle gebaut.

BigBarSound BigBarSound

Der Indikator BigBarSound gibt ein Sounds-Signal, wenn eine Kerze die bestimmte Größe überschreitet.

ColorRMACD_HTF ColorRMACD_HTF

Der Indikator ColorRMACD mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.