ATR_3XMA - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
fxborg
Três Average True Range (ATR) suavizados de diferentes intervalos de tempo em uma única janela.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Figura 1. The ATR_3XMA indicator
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14349
