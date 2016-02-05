CodeBaseSeções
ATR_3XMA - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

fxborg

Três Average True Range (ATR) suavizados de diferentes intervalos de tempo em uma única janela.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. The ATR_3XMA indicator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14349

