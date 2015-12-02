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ATR_3XMA - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
fxborg
Три разнопериодных сглаженных Average True Range в одном окне.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ATR_3XMA
Этот простой класс можно использовать для настройки, например, торговых диапазонов или для разрешения/запрета определенных действий по времени или дням недели.TradeState - переключатель торгового режима эксперта в зависимости от времени
Класс ограничивает торговлю эксперта по времени. Обладает гибкими возможностями конфигурирования, позволяя задавать произвольное количество временных зон, а также разрешать торговлю только по определенным дням недели.
Индикатор Go с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.HistVolatility_HTF
Индикатор HistVolatility с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.