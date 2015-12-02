Этот простой класс можно использовать для настройки, например, торговых диапазонов или для разрешения/запрета определенных действий по времени или дням недели.

Класс ограничивает торговлю эксперта по времени. Обладает гибкими возможностями конфигурирования, позволяя задавать произвольное количество временных зон, а также разрешать торговлю только по определенным дням недели.