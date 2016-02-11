代码库部分
ATR_3XMA - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者:

fxborg

在同一窗口内包含三个不同周期的平均真实范围(ATR)指标.

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.

图 1. ATR_3XMA 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14349

Exp_i-GAP Exp_i-GAP

基于i-GAP 指标信号的交易系统.

Exp_PA_Oscillator Exp_PA_Oscillator

基于PA_Oscillator 指标信号的交易系统.

Go_HTF Go_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的Go指标.

HistVolatility_HTF HistVolatility_HTF

在输入参数部分带有时段选择选项的HistVolatility指标.