Exp_PA_Oscillator - expert para MetaTrader 5
Sistema de negociação com base nos sinais do indicador PA_Oscillator. O sinal é formado quando uma barra é fechada, se houve o rompimento do nível zero pelo indicador e se o histograma mudou a sua cor.
Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador PA_Oscillator.ex5 compilado para rodar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico
Resultados do teste para 2014 no USDJPY H8:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14344
O LinearMomentum com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.PA_Oscillator_HTF
O PA_Oscillator com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.