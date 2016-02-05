CodeBaseSeções
no bolso
Indicadores

Go_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
go.mq5 (5.68 KB) visualização
go_htf.mq5 (7.8 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
O indicador Go com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador Go.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador Go_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14350

