HistVolatility_HTF - indicador para MetaTrader 5

O indicador HistVolatility com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador HistVolatility.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador HistVolatility_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14351

