Indikatoren

ATR_3XMA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
744
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
atr_3xma.mq5 (9.83 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

fxborg

Drei glättenden Average True Range von verschiedenen Timeframes in einem Fenster.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Индикатор ATR_3XMA

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14349

Exp_i-GAP Exp_i-GAP

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators i-GAP gebaut wurde.

Exp_PA_Oscillator Exp_PA_Oscillator

Das Handelssystem, welches aufgrund der Signalen des Indikators PA_Oscillator gebaut wurde.

Go_HTF Go_HTF

Der Indikator Go mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

HistVolatility_HTF HistVolatility_HTF

Der Indikator HistVolatility mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.