ATR_3XMA - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 744
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der echte Autor:
fxborg
Drei glättenden Average True Range von verschiedenen Timeframes in einem Fenster.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Индикатор ATR_3XMA
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14349
