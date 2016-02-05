CodeBaseSeções
Exp_i-GAP - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Sistema de negociação com base nos sinais do indicador i-GAP. O sinal é formado no fechamento de uma barra e se houve o aparecimento de uma seta para cima ou para baixo.

Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador i-GAP.ex5 compilado para ser executado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultados do teste para 2014, EURUSD H2:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14346

