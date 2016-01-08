実際の制作者：

fxborg

１つのウィンドウにある、3つの異なる期間の平滑Average True Rangeです。

インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。

図1. インディケータ ATR_3XMA