無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ATR_3XMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 888
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者：
fxborg
１つのウィンドウにある、3つの異なる期間の平滑Average True Rangeです。
インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。
図1. インディケータ ATR_3XMA
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14349
Exp_i-GAP
インディケータi-GAPのシグナルをベースに構築された取引システムです。Exp_PA_Oscillator
インディケータPA_Oscillatorのシグナルをベースに構築された取引システムです。
Go_HTF
インディケータ Goは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。HistVolatility_HTF
インディケータ HistVolatilityは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。