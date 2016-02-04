CodeBaseSecciones
ATR_3XMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real:

fxborg

Tres Average True Range suavizadas de diferente periodo en una ventana.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador ATR_3XMA

Exp_i-GAP Exp_i-GAP

Sistema comercial construido con las señales del indicador i-GAP.

Exp_PA_Oscillator Exp_PA_Oscillator

Sistema comercial construido con las señales del indicador PA_Oscillator.

Go_HTF Go_HTF

Indicador Go con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

HistVolatility_HTF HistVolatility_HTF

Indicador HistVolatility con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.