Eu decidi publicar esta classe após ler esta publicação. Este tópico parece interessante. Minha abordagem não resolve todo problema também. Entretanto, eu sugiro o que pode ser melhorado.

O exemplo de uso desta classe foi feito semelhante a esta variante. Dessa maneira fica claro de visualizar suas vantagens e desvantagens.

As vantagens:

Possibilidade do parâmetro de entrada de data e hora ser padrão. Veja a imagem. Uma forma de cometer menos erros. A possibilidade de otimizar intervalos de tempo no testador de estratégia foi preservada. Todas as configurações podem ser alteradas rapidamente em todo o programa. Mais opções de uso. Detalhes após a imagem. Mais fácil de usar no código. Pelo menos para mim.

Opções de definir o tempo

1. Sessão diária. Por exemplo, é permitido a negociação todos os dias em um intervalo específico de tempo. Condições:

A data da sessão de início e encerramento é igual a 1970.01.01.

O horário da sessão de início deve ser menor que o horário da sessão de encerramento.

2. Sessão noturna. Por exemplo, a negociação durante a noite é permitida: inicia hoje, termina amanha. E continua assim todos os dias. Condições:

A data da sessão de início e encerramento é igual a 1970.01.01.

O horário da sessão de início é maior que o horário da sessão de encerramento.

3. Com o intervalo das datas. Por exemplo, a negociação é permitida a partir da data da sessão de início até a data da sessão de encerramento. Condições:

A data da sessão de início é menor que a data da sessão de encerramento.

que a data da sessão de encerramento. Para qualquer horário, mas isso também foi levado em conta.

4. Datas fora do intervalo. A data da sessão de início é maior que a data da sessão de encerramento. Assim, a negociação é permitida até a data da sessão de encerramento e após a nova data da sessão de início. Condições:

A data da sessão de início é maior que a data da sessão de encerramento.

que a data da sessão de encerramento. Para qualquer horário, mas isso também foi levado em conta.

5. Habilitar/desabilitar a negociação no dia da semana. É suficiente definir como "true" nos parâmetros para cada dia da semana que você deseja negociar. Ou "false" para desabilitar a negociação.

6. Toda configuração pode ser alterada em qualquer lugar do programa utilizando os métodos Init().





Obs. A classe foi criada para o MetaTrader 5, mas ela também funciona para o MetaTrader 4. A única diferença é que o Testador de Estratégia do MetaTrader4 não suporta a otimização dos intervalos de tempo no formato datetime. Mas isso é solucionado substituindo o formato datetime por long nos parâmetros de entrada do EA.