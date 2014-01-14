CodeBaseSeções
Indicadores

Dual Trix UpGrade_1 - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
q_import
Visualizações:
2851
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Dual Trix Upgrade 1. Indicador com uma saída de texto maior, retirada de "antt" https://www.mql5.com/en/forum/330/page2.

Dual Trix UpGrade_1

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/154

