MACD com qualquer período gráfico maior - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Atualizado:
Este indicador se baseia no famoso MACD. A ideia principal é permitir ao trader escolher também o período do indicador exibido.

Naturalmente, você tem a possibilidade de escolher apenas o período gráfico atual ou qualquer período de tempo superior.

Não é possível exibir o MACD com um período inferior ao do gráfico.

MACD com qualquer período gráfico maior

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/153

