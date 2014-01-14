Participe de nossa página de fãs
MACD com qualquer período gráfico maior - indicador para MetaTrader 5
Este indicador se baseia no famoso MACD. A ideia principal é permitir ao trader escolher também o período do indicador exibido.
Naturalmente, você tem a possibilidade de escolher apenas o período gráfico atual ou qualquer período de tempo superior.
Não é possível exibir o MACD com um período inferior ao do gráfico.
