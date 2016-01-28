Participe de nossa página de fãs
Exp_XMA_Range_Channel - expert para MetaTrader 5
- 849
Sistema de negociação com base nos sinais do indicador XMA_Range_Channel. O sinal é formado no fechamento da barra, quando houver mudança na cor vela de neutro para verde/limão ou rosa/roxo, ou seja, se existe um avanço do canal formado pelas linhas indicadoras.
Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador compilado XMA_Range_Channel.ex5 para executar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico
Resultado de teste para 2014 no USDJPY H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14234
