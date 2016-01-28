Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
WPR_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador WPR com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador WPR.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador WPR_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14233
VininI_BB_HTF
O indicador VininI_BB com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.Exp_JMACandleSign
Sistema de negociação com base nos sinais do indicador JMACandleSign.
Exp_XMA_Range_Channel
Sistema de negociação com base nos sinais do indicador XMA_Range_Channel.Last Price
Um scalper que negocia dependendo do último negócio do lado em aberto.