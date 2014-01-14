CodeBaseSeções
Oscilador Ergodic MACD Blau_Ergodic_MACD - indicador para MetaTrader 5

Autor: Andrey N. Bolkonsky

O oscilador Ergodic MACD por William Blau é descrito no livro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".

  • WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Blau_Ergodic_MACD.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Oscilador Erogdic MACD por William Blau

Cálculo:

O oscilador Ergodic MACD é definido como se segue:

Ergodic_MACD(price,r,s,u) = MACD(price,r,s,u)
SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MACD(price,r,s,u) ,ul)

onde:

  • Ergodic_MACD() - Ergodic - MACD(price,r,s,u);
  • SignalLine() - Linha de Sinal - média móvel exponencial suavizada EMA (ul), aplicado ao MACD;

Em contraste com o indicador padrão MACD (que utiliza a média móvel simples), a média móvel exponencial é utilizada na abordagem proposta por William Blau.

Parâmetros de entrada:
  • graphic plot #0 - Ergódica (média móvel de convergência / divergência):
    • r - período de 1º EMA (lento), aplicado ao preço (por padrão r = 20);
    • s - período da 2ª EMA (rápido), aplicado ao preço (por padrão s = 5)
    • u - período da 3º EMA, aplicada ao MACD (por padrão u = 3);
  • graphic plot #1 - Linha de sinal:
    • ul - período (linha de sinal) suavizado, aplicada ao Ergodic (por padrão ul = 3);
  • AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).
Nota:
  • r>1, s>1;
  • s <r (de acordo com William Blau, não há nenhuma verificação no código);
  • u>0. Se u = 1, a suavização não é utilizada;
  • ul>0. Se ul = 1, o sinal e as linhas ergódicas são os mesmos;
  • Min. rates =([max(r,s)]+u+ul-3+1).

