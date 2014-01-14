Participe de nossa página de fãs
Oscilador Ergodic MACD Blau_Ergodic_MACD - indicador para MetaTrader 5
- 1988
Autor: Andrey N. Bolkonsky
O oscilador Ergodic MACD por William Blau é descrito no livro "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
- WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Blau_Ergodic_MACD.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Oscilador Erogdic MACD por William Blau
Cálculo:
O oscilador Ergodic MACD é definido como se segue:
Ergodic_MACD(price,r,s,u) = MACD(price,r,s,u)
SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MACD(price,r,s,u) ,ul)
onde:
- Ergodic_MACD() - Ergodic - MACD(price,r,s,u);
- SignalLine() - Linha de Sinal - média móvel exponencial suavizada EMA (ul), aplicado ao MACD;
Em contraste com o indicador padrão MACD (que utiliza a média móvel simples), a média móvel exponencial é utilizada na abordagem proposta por William Blau.
- graphic plot #0 - Ergódica (média móvel de convergência / divergência):
- r - período de 1º EMA (lento), aplicado ao preço (por padrão r = 20);
- s - período da 2ª EMA (rápido), aplicado ao preço (por padrão s = 5)
- u - período da 3º EMA, aplicada ao MACD (por padrão u = 3);
- graphic plot #1 - Linha de sinal:
- ul - período (linha de sinal) suavizado, aplicada ao Ergodic (por padrão ul = 3);
- AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).
- r>1, s>1;
- s <r (de acordo com William Blau, não há nenhuma verificação no código);
- u>0. Se u = 1, a suavização não é utilizada;
- ul>0. Se ul = 1, o sinal e as linhas ergódicas são os mesmos;
- Min. rates =([max(r,s)]+u+ul-3+1).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/376
