Indicador Médias Móveis Convergência/Divergência Blau_MACD - indicador para MetaTrader 5

blau_macd.mq5 (6.56 KB)
williamblau.mqh (4.52 KB)
Autor: Andrey N. Bolkonsky

O indicador Médias Móveis Convergência/Divergência por William Blau é descrito no livro Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".

O indicador técnico Média Móvel Convergência/Divergência (MACD) é a diferença entre duas Médias Móveis exponenciais (EMA) (EMA rápida tem um período s e EMA lenta tem um período r).

O sinal do MACD indica a posição relativa do s-período de EMA rápida e o período lento de r-EMA. Ele é positivo quando EMA(s)>EMA(r) e negativo se EMA(s)<EMA(r). O aumento de |MACD| (valor absoluto) indica a divergência das médias móveis, a diminuição de |MACD| indica a convergência das EMAs.

  • WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
  • Blau_SM_Stochastic.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Médias Móveis Convergência / Divergência por William Blau.

Cálculo:

Médias Móveis convergência / divergência é calculada pela fórmula:

macd(price,r,s) = EMA(price,s) - EMA(price,r)
s < r

onde:

  • price - preço de fechamento do período atual;
  • EMA(price,r) - EMA lento, com período r, aplicado ao preço;
  • EMA(price,s) - EMA rápida com período s, aplicado ao preço.

A fórmula de MACD por William Blau é o seguinte:

MACD(price,r,s,u) = EMA( macd(price,r,s) ,u) = EMA( EMA(price,s)-EMA(price,r) ,u)
s < r

onde:

  • price - preço de fechamento;
  • EMA(price,r) - 1º suavização - EMA lento, aplicada ao preço;
  • EMA(price,s) - 2º suavização - EMA rápido, aplicado ao preço;
  • macd(r,s)=EMA(price,s)-EMA(price,r) - médias móveis de convergência / divergência;
  • EMA(macd(r,s),u) - 3º suavização (com um período de u), aplicado ao MACD.
Parâmetros de entrada:
  • r - período do 1º EMA (lento), aplicado ao preço (por padrão r = 20);
  • s - período da 2ª EMA (rápido), aplicado ao preço (por padrão s = 5)
  • u - período do 3º EMA, aplicada ao MACD (por padrão u = 3);
  • AppliedPrice - tipo do preço (Por padrão AppliedPrice =PRICE_CLOSE).

Nota:

  • r>1, s>1;
  • s <r (de acordo com William Blau, não há nenhuma verificação no código);
  • u>0. Se u = 1, a suavização não é utilizada;
  • Min. rates =([max(r,s)]+u-2+1).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/375

