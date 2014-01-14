Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Indicador Médias Móveis Convergência/Divergência Blau_MACD - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2477
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Andrey N. Bolkonsky
O indicador Médias Móveis Convergência/Divergência por William Blau é descrito no livro Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".
O indicador técnico Média Móvel Convergência/Divergência (MACD) é a diferença entre duas Médias Móveis exponenciais (EMA) (EMA rápida tem um período s e EMA lenta tem um período r).
O sinal do MACD indica a posição relativa do s-período de EMA rápida e o período lento de r-EMA. Ele é positivo quando EMA(s)>EMA(r) e negativo se EMA(s)<EMA(r). O aumento de |MACD| (valor absoluto) indica a divergência das médias móveis, a diminuição de |MACD| indica a convergência das EMAs.
- WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include\
- Blau_SM_Stochastic.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
Médias Móveis Convergência / Divergência por William Blau.
Cálculo:
Médias Móveis convergência / divergência é calculada pela fórmula:
macd(price,r,s) = EMA(price,s) - EMA(price,r)
s < r
onde:
- price - preço de fechamento do período atual;
- EMA(price,r) - EMA lento, com período r, aplicado ao preço;
- EMA(price,s) - EMA rápida com período s, aplicado ao preço.
A fórmula de MACD por William Blau é o seguinte:
MACD(price,r,s,u) = EMA( macd(price,r,s) ,u) = EMA( EMA(price,s)-EMA(price,r) ,u)
s < r
onde:
- price - preço de fechamento;
- EMA(price,r) - 1º suavização - EMA lento, aplicada ao preço;
- EMA(price,s) - 2º suavização - EMA rápido, aplicado ao preço;
- macd(r,s)=EMA(price,s)-EMA(price,r) - médias móveis de convergência / divergência;
- EMA(macd(r,s),u) - 3º suavização (com um período de u), aplicado ao MACD.
- r - período do 1º EMA (lento), aplicado ao preço (por padrão r = 20);
- s - período da 2ª EMA (rápido), aplicado ao preço (por padrão s = 5)
- u - período do 3º EMA, aplicada ao MACD (por padrão u = 3);
- AppliedPrice - tipo do preço (Por padrão AppliedPrice =PRICE_CLOSE).
Nota:
- r>1, s>1;
- s <r (de acordo com William Blau, não há nenhuma verificação no código);
- u>0. Se u = 1, a suavização não é utilizada;
- Min. rates =([max(r,s)]+u-2+1).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/375
Oscilador Ergodic MACD por William Blau.Candlestick Momentum Blau_CMtm
Indicador Candlestick Momentum por William Blau.
Este indicador é a conversão do famoso indicador de Igorad nomeadamente PriceChannel_Signal_v1 com característica de reentrada.Oscilador Índice de Desvio Médio Ergodico Ergodic_MDI
Oscilador Índice de Desvio Médio Ergodico (MDI) por William Blau.