Autor: Andrey N. Bolkonsky



O indicador Médias Móveis Convergência/Divergência por William Blau é descrito no livro Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis".

O indicador técnico Média Móvel Convergência/Divergência (MACD) é a diferença entre duas Médias Móveis exponenciais (EMA) (EMA rápida tem um período s e EMA lenta tem um período r).

O sinal do MACD indica a posição relativa do s-período de EMA rápida e o período lento de r-EMA. Ele é positivo quando EMA(s)>EMA(r) e negativo se EMA(s)<EMA(r). O aumento de |MACD| (valor absoluto) indica a divergência das médias móveis, a diminuição de |MACD| indica a convergência das EMAs.



WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_SM_Stochastic.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Médias Móveis Convergência / Divergência por William Blau.

Cálculo:

Médias Móveis convergência / divergência é calculada pela fórmula:

macd(price,r,s) = EMA(price,s) - EMA(price,r)

s < r

onde:

price - preço de fechamento do período atual;

EMA(price,r) - EMA lento, com período r, aplicado ao preço;

EMA(price,s) - EMA rápida com período s, aplicado ao preço.

A fórmula de MACD por William Blau é o seguinte:

MACD(price,r,s,u) = EMA( macd(price,r,s) ,u) = EMA( EMA(price,s)-EMA(price,r) ,u)

s < r



onde:

price - preço de fechamento;

EMA(price,r) - 1º suavização - EMA lento, aplicada ao preço;

EMA(price,s) - 2º suavização - EMA rápido, aplicado ao preço;

macd(r,s)=EMA(price,s)-EMA(price,r) - médias móveis de convergência / divergência;

EMA(macd(r,s),u) - 3º suavização (com um período de u), aplicado ao MACD.

r - período do 1º EMA (lento), aplicado ao preço (por padrão r = 20);

s - período da 2ª EMA (rápido), aplicado ao preço (por padrão s = 5)

u - período do 3º EMA, aplicada ao MACD (por padrão u = 3);

AppliedPrice - tipo do preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE ).

Nota: