Expert Advisor - Index Moving Average - expert para MetaTrader 5

Vladimir Mikhailov
Visualizações:
2314
Avaliação:
(43)
Publicado:
Atualizado:
Este Expert Advisor implementa uma estratégia de negociação baseada no indicador Índice Média Móvel - Index Moving Average (IMA), seu sistema de gerenciamento de dinheiro depende do risco especificado e do prejuízo tolerado.

A estratégia

As barras diárias são utilizadas para negociação. A verificação dos sinais ocorrem quando uma nova barra aparece.

A fórmula é a seguinte:

k=(ima0 – ima1)/|ima1|

onde ima0 – valor atual do indicador IMA, ima1 – é o valor anterior do indicador IMA.

  • Abre-se uma posição de compra quando k>= 0,5;
  • Abre-se uma posição de venda quando k<= -0,5.

O gerenciamento de posições em aberto se baseiam no trailing stop, que é especificado no parâmetro take.
O encerramento de uma negociação com prejuízo se faz de acordo com o parâmetro drop.

O tamanho do lote varia com o passo mínimo até o valor especificado no parâmetro max_lots.

Se este valor for igual a 0, o lote pode variar de seu valor mínimo até o máximo permitido para o símbolo.

Expert Advisor - Index Moving Average

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/149

