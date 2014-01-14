Expert Advisor - Index Moving Average

Este Expert Advisor implementa uma estratégia de negociação baseada no indicador Índice Média Móvel - Index Moving Average (IMA), seu sistema de gerenciamento de dinheiro depende do risco especificado e do prejuízo tolerado.

A estratégia

As barras diárias são utilizadas para negociação. A verificação dos sinais ocorrem quando uma nova barra aparece.



A fórmula é a seguinte:

k=(ima0 – ima1)/|ima1|

onde ima0 – valor atual do indicador IMA, ima1 – é o valor anterior do indicador IMA.

Abre-se uma posição de compra quando k>= 0,5;

Abre-se uma posição de venda quando k<= -0,5.

O gerenciamento de posições em aberto se baseiam no trailing stop, que é especificado no parâmetro take.

O encerramento de uma negociação com prejuízo se faz de acordo com o parâmetro drop.

O tamanho do lote varia com o passo mínimo até o valor especificado no parâmetro max_lots.

Se este valor for igual a 0, o lote pode variar de seu valor mínimo até o máximo permitido para o símbolo.