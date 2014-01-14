CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Índice de Média Móvel - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Mikhailov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
5543
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador mostra a proporção da variação da média móvel simples.

A direção do indicador é com base na direção das barras diárias. Os pontos extremos do indicador corresponde aos pontos de reversão do tendência em vigor.

O indicador está avançando, ele mostra a proporção da variação do preço e a proposta de reversão.

Índice de Média Móvel

O indicador calcula o preço proporcionalmente no seu valor atual pelo valor da Média Móvel Simples (n-dias em média) menos 1:

iMA=Price0/MA(n)0-1

Sugestões de parâmetros: Timeframe Diário, Período=5, aplicação de preço= (H+L)/2.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/146

A classe para desenhar o indicador TEMA usando o buffer anel A classe para desenhar o indicador TEMA usando o buffer anel

A classe foi projetada para cálculo do indicador técnico Média Móvel Exponencial Tripla (Triple Exponential Moving Average, TEMA) utilizando o algoritmo do buffer anel.

SuperWoodiesCCI SuperWoodiesCCI

Este indicador se baseia em uma estratégia de negociação utilizando o CCI.

Expert Advisor "A Noite" Expert Advisor "A Noite"

Um Expert Advisor para negociação durante a noite.

NRTR NRTR

O indicador NRTR (Trailing de Reversão Nick Rypock) desenha a linha base (suporte e resistência) e uma linha de alvo.