Índice de Média Móvel - indicador para MetaTrader 5
O indicador mostra a proporção da variação da média móvel simples.
A direção do indicador é com base na direção das barras diárias. Os pontos extremos do indicador corresponde aos pontos de reversão do tendência em vigor.
O indicador está avançando, ele mostra a proporção da variação do preço e a proposta de reversão.
O indicador calcula o preço proporcionalmente no seu valor atual pelo valor da Média Móvel Simples (n-dias em média) menos 1:
iMA=Price0/MA(n)0-1
Sugestões de parâmetros: Timeframe Diário, Período=5, aplicação de preço= (H+L)/2.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/146
