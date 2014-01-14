Índice de Média Móvel

O indicador mostra a proporção da variação da média móvel simples.

A direção do indicador é com base na direção das barras diárias. Os pontos extremos do indicador corresponde aos pontos de reversão do tendência em vigor.

O indicador está avançando, ele mostra a proporção da variação do preço e a proposta de reversão.





O indicador calcula o preço proporcionalmente no seu valor atual pelo valor da Média Móvel Simples (n-dias em média) menos 1:



iMA=Price0/MA(n)0-1

Sugestões de parâmetros: Timeframe Diário, Período=5, aplicação de preço= (H+L)/2.