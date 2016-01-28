Participe de nossa página de fãs
WPR3 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Dark Han
Três osciladores WPR (Faixa Percentual de Williams) de mesmo tempo gráfico, com base em fechamento, máxima e mínima em uma única janela.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado na Base de Código em mql4.com em 5.12.2011.
Fig.1. O indicador WPR3
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14203
