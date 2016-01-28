CodeBaseSeções
WPR3 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1085
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Dark Han

Três osciladores WPR (Faixa Percentual de Williams) de mesmo tempo gráfico, com base em fechamento, máxima e mínima em uma única janela.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado na Base de Código em mql4.com em 5.12.2011.

Fig.1. O indicador WPR3

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14203

