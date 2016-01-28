Autor real:

Dark Han

Três osciladores WPR (Faixa Percentual de Williams) de mesmo tempo gráfico, com base em fechamento, máxima e mínima em uma única janela.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado na Base de Código em mql4.com em 5.12.2011.

Fig.1. O indicador WPR3