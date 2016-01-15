Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Modelos de Setas - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 6012
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Um modelo de indicador que desenha setas no gráfico, com a notificação e seleção da quantidade de barras para o cálculo. Tudo que é preciso agora, escrever as condições para as setas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14173
Close_all-e
Script fecha as ordens e (ou) ordens pendentes.Several Moving Average
Indicador com várias Médias Móveis.
VR System Test
O script executa 45 testes de desempenho no computador, é possível comparar o desempenho dos servidores VPS/VDS.ClusterBox_Histogramm - seção transversal horizontal do mercado
Volumes de Tick de um intervalo específico, desenhado como histograma de clusters.