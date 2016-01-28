Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
channel_breakout_entry_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador channel_breakout_entry com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador channel_breakout_entry.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador channel_breakout_entry_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14129
