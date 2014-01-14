CodeBaseSeções
CG Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2022
19
Autor real:

Witold Wozniak

O indicador é inspirado pelo artigo de John Ehlers, "Using The Fisher Transform", publicado em novembro de 2002 na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

Gera sinais de compra e venda. O sistema de negociação mais simples para trabalhar com este indicador é equivalente ao Oscilador Estocástico.

Veja também "Aplicação da Transformada de Fisher e da Transformada Inversa de Fisher à Análise de Mercado no MetaTrader 5".

CG Oscillator

