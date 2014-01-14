Participe de nossa página de fãs
CG Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 2022
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Witold Wozniak
O indicador é inspirado pelo artigo de John Ehlers, "Using The Fisher Transform", publicado em novembro de 2002 na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".
Gera sinais de compra e venda. O sistema de negociação mais simples para trabalhar com este indicador é equivalente ao Oscilador Estocástico.
Veja também "Aplicação da Transformada de Fisher e da Transformada Inversa de Fisher à Análise de Mercado no MetaTrader 5".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/540
