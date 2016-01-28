CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_TriXCandle - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1053
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
trixcandle.mq5 (6.67 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_trixcandle.mq5 (6.1 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_TriXCandle é baseado na mudança de cor das velas do indicador TriXCandle. O sinal é formado no fechamento da barra, se houver uma mudança na cor da vela.

Este Expert Advisor requer o arquivo TriXCandle.ex5 do indicador compilado para rodar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Exemplos de negociação no gráfico

Fig.1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultado dos testes para 2014, GBPJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14107

EA_SimpleTPSLpanel EA_SimpleTPSLpanel

Painel simples de TP SL para o MetaTrader 5.

Mapa de Calor do Preço Mapa de Calor do Preço

Este indicador mostra o mapa de calor do preço utilizando um histograma de preço.

ColorBullsBearsEyes_HTF ColorBullsBearsEyes_HTF

O indicador ColorBullsBearsEyes com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

Exp_CHOWithFlat Exp_CHOWithFlat

O Expert Advisor Exp_CHOWithFlat é baseado na mudança de cor do indicador CHOWithFlat.