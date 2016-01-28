Participe de nossa página de fãs
O Expert Advisor Exp_TriXCandle é baseado na mudança de cor das velas do indicador TriXCandle. O sinal é formado no fechamento da barra, se houver uma mudança na cor da vela.
Este Expert Advisor requer o arquivo TriXCandle.ex5 do indicador compilado para rodar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig.1. Exemplos de negociação no gráfico
Resultado dos testes para 2014, GBPJPY H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
