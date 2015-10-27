Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Background_MA_Rounding_Candle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1792
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор, рисующий свечки индикатора MA_Rounding_Candle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.
В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается в небесно-голубой или фиолетовый цвета, а тени — в светло-сливовый или бледно-голубой соответственно.
Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированных файлов индикаторов MA_Rounding_Candle.mq5 и MA_Rounding.mq5.
Рис.1. Индикатор Background_MA_Rounding_Candle_HTF
Индикатор, рисующий усредненные свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.Chande Momentum Oscillator_Candle
Индикатор Chande Momentum Oscillator в свечном виде.
Эксперт Exp_MA_Rounding_Candle построен на основе изменения цвета свечек индикатора MA_Rounding_Candle.TriXCandle
Индикатор TriX в свечном виде.