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Индикаторы

Background_MA_Rounding_Candle_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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1792
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Индикатор, рисующий свечки индикатора MA_Rounding_Candle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

В зависимости от направления свечи тело свечи окрашивается в небесно-голубой или фиолетовый цвета, а тени — в светло-сливовый или бледно-голубой соответственно.

Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированных файлов индикаторов MA_Rounding_Candle.mq5 и MA_Rounding.mq5.

Рис.1. Индикатор Background_MA_Rounding_Candle_HTF

Рис.1. Индикатор Background_MA_Rounding_Candle_HTF

Background_Candles_Smoothed_Step_HTF Background_Candles_Smoothed_Step_HTF

Индикатор, рисующий усредненные свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Chande Momentum Oscillator_Candle Chande Momentum Oscillator_Candle

Индикатор Chande Momentum Oscillator в свечном виде.

Exp_MA_Rounding_Candle Exp_MA_Rounding_Candle

Эксперт Exp_MA_Rounding_Candle построен на основе изменения цвета свечек индикатора MA_Rounding_Candle.

TriXCandle TriXCandle

Индикатор TriX в свечном виде.