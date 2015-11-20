此指标将绘制更高时间帧 MA_Rounding_Candle 指标的蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。

依据蜡烛条的方向，蜡烛条的实体分别被喷成天蓝色或藕荷色, 影线分别被喷成浅紫色或淡蓝色。

此指标需要编译的指标文件 MA_Rounding_Candle.mq5 和 MA_Rounding.mq5。将它们放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. Background_MA_Rounding_Candle_HTF 指标