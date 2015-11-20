代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Background_MA_Rounding_Candle_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1096
等级:
(18)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此指标将绘制更高时间帧 MA_Rounding_Candle 指标的蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。

依据蜡烛条的方向，蜡烛条的实体分别被喷成天蓝色或藕荷色, 影线分别被喷成浅紫色或淡蓝色。

此指标需要编译的指标文件 MA_Rounding_Candle.mq5 和 MA_Rounding.mq5。将它们放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. Background_MA_Rounding_Candle_HTF 指标

图例.1. Background_MA_Rounding_Candle_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14090

Background_Candles_Smoothed_Step_HTF Background_Candles_Smoothed_Step_HTF

此指标绘制更高时间帧的平均蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。

MA_RoundingCandle MA_RoundingCandle

指标 MA_Rounding 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 MA_Rounding 算法处理之后的结果。

Exp_MA_Rounding_Candle Exp_MA_Rounding_Candle

此 Exp_MA_Rounding_Candle 自动交易程序是基于 MA_Rounding_Candle 指标蜡烛条的颜色变化。

TriXCandle TriXCandle

指标 TriX 以蜡烛条序列的形式实现。