A Classe CADOnArray é projetada para calcular os valores do AD (Accumulation Distribution, A/D) sobre os buffers do indicador.

Uso:

O método Init() com os seguintes parâmetros opcionais são chamados na função OnInit():

int aPeriod - período do indicador. No caso de valor igual a 0 (por padrão), o indicador funciona da mesma maneira (é calculado sobre todas as barras do gráfico), da forma como está apresentado no terminal. Em caso de qualquer outro valor positivo, determinado número de barras é usado (a princípio Médias Móveis) para cálculo do valor em cada barra do gráfico.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

const int aRatesTotal é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate();

é uma variável rates_total a partir dos parâmetros da função OnCalculate(); const int aPrevCalc - variável prev_calculated a partir da função OnCalculate();

- variável prev_calculated a partir da função OnCalculate(); double aDataHigh[] - buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador;

- buffer com dados da Máxima (High) para calcular o indicador; double aDataLow[] - buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador;

- buffer com dados da Mínima (Low) para calcular o indicador; double aDataClose[] - buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador;

- buffer com dados do fechamento(Close) para calcular o indicador; double aDataVolume[] - buffer com dados do volume para calcular o indicador;

- buffer com dados do volume para calcular o indicador; double aAD[] - o buffer com o cálculo do valor do indicador.

Métodos Adicionais:

int BarsRequired() - retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador;

- retorna o número mínimo de barras para o cálculo do indicador; string Name() - retorna a linha com o nome do indicador;

Test_ADOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CADOnArray. O arquivo IncADOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray).

O indicador técnico Accumulation/Distribution (A/D) é determinado pelas alterações nos preços e no volume. O volume atua como um coeficiente ponderado para a mudança de preço - quanto maior for o coeficiente (volume), maior é a contribuição da alteração do preço (para este período de tempo) no valor do indicador.