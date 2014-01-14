Este indicador é calculado da seguinte maneira:

LRMA[bar] = 3.0 * LWMA(Price[bar]) - 2.0 * SMA(Price[bar])

onde:

LWMA() - média móvel ponderada linear;

SMA() - média móvel simples;

PRICE[] - valor da série de preço;

bar - índice da barra atual.

Este indicador mostra claramente as tendências de mercado, dividindo o gráfico de preços em dois setores. Se o preço está acima da linha do indicador, a tendência é ir para cima. Se o preço está abaixo da linha do indicador, a tendência é ir para baixo.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes de SmoothAlgorithms.mqh e de IndicatorsAlgorithms.mqh (eles devem ser copiados para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".





