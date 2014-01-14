CodeBaseSeções
LRMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Este indicador é calculado da seguinte maneira:

LRMA[bar] = 3.0 * LWMA(Price[bar]) - 2.0 * SMA(Price[bar])

onde:

  • LWMA() - média móvel ponderada linear;
  • SMA() - média móvel simples;
  • PRICE[] - valor da série de preço;
  • bar - índice da barra atual.

Este indicador mostra claramente as tendências de mercado, dividindo o gráfico de preços em dois setores. Se o preço está acima da linha do indicador, a tendência é ir para cima. Se o preço está abaixo da linha do indicador, a tendência é ir para baixo.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes de SmoothAlgorithms.mqh e de IndicatorsAlgorithms.mqh (eles devem ser copiados para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

LRMA (Média móvel de regressão linear)

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/429

