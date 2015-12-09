コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

RVITrend_x10Full - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
676
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) ビュー
RVITrend_x10Full.mq5 (14.39 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

現在のトレンドを反映する為に使用する、それぞれのオシレータ―RVIの入力パラメータの個別設定をすることができるインディケータRVITrend_x10の変種

インディケータはクラスライブラリGetFontName.mqhを使用する（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要がある）  

画像1インディケータ RVITrend_x10Full

画像1インディケータ RVITrend_x10Full

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14007

RSITrend_x10Full RSITrend_x10Full

現在のトレンドを反映する為に使用する、それぞれのオシレータ―RSIの入力パラメータの個別設定をすることができるインディケータRSITrend_x10の変種

LaguerreFilterSign LaguerreFilterSign

インディケータ　LaguerreFilterのベースとシグナルの交差を使用するシグナルインディケータ

LinearRegSlope_V2_HTF LinearRegSlope_V2_HTF

インディケータ　LinearRegSlope_V2は、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

Exp_LinearRegSlope_V1 Exp_LinearRegSlope_V1

エキスパートアドバイザ　Exp_LinearRegSlope_V1は、インディケータLinearRegSlope_V1の雲の色が変わった時に入ります。