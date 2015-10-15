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RVITrend_x10Full - индикатор для MetaTrader 5
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Вариант индикатора RVITrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора RVI, которые используются для отображения действующих трендов.
Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).
Рис.1. Индикатор RVITrend_x10Full
Вариант индикатора RSITrend_x10 с возможностью индивидуальной настройки входных параметров каждого осциллятора RSI, которые используются для отображения действующих трендовLaguerreFilterSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений основной и сигнальной индикатора LaguerreFilter
Индикатор LinearRegSlope_V2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахExp_LinearRegSlope_V1
Эксперт Exp_LinearRegSlope_V1 со входом при изменении цвета облака индикатора LinearRegSlope_V1