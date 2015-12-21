Participe de nossa página de fãs
LaguerreFilterSign - indicador para MetaTrader 5
Um indicador de sinal tipo semáforo, com base nos cruzamentos das linhas principal e de sinal do LaguerreFilter.
Fig.1. O indicador LaguerreFilterSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14001
Indicador de sinal tipo semáforo baseado no algoritmo de mudança da cor do indicador Laguerre_ADX.Laguerre_ADX_Histogram_HTF
O indicador Laguerre_ADX_Histogram-1 com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
Uma variante do indicador RSITrend_x10 com a opção de personalizar individualmente os parâmetros de entrada que são usados para exibir as tendências atuais de cada oscilador RSIRVITrend_x10Full
Uma variante do indicador RVITrend_x10 com a opção de personalizar individualmente os parâmetros de entrada que são usados para exibir as tendências atuais de cada oscilador RVI