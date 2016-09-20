und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RVITrend_x10Full - Indikator für den MetaTrader 5
Die Variante des Indikators RVITrend_x10 mit der individuellen Einstellungsmöglichkeit der Eingangsparameter RVI, die für die Anzeige der aktuellen Trends verwendet werden.
Der Indikator verwendet die Klasse der Bibliothek GetFontName.mqh (man muss es in Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren).
in Abb.1. Der Indikator RVITrend_x10Full
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14007
