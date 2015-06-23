Participe de nossa página de fãs
RVITrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
O indicador RVITrend_x10 mostra a posição oscilador RVI em dez prazos diferentes.
Se o oscilador estiver posicionado abaixo do nível sobrevendido, os quadrados são pintados em rosa, se estiver acima do nível sobrecomprado, são pintadas em azul médio. Caso contrário, os quadrados são cinza. O indicador usa os valores das últimas barras fechadas.
Fig.1. O indicador RVITrend_x10
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12988
