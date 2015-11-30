CodeBaseSecciones
Indicadores

RVITrend_x10Full - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
799
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
GetFontName.mqh (5.18 KB) ver
RVITrend_x10Full.mq5 (14.39 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Variante del indicador RVITrend_x10 con posibilidad de ajuste individual de los parámetros de entrada de cada oscilador RVI utilizado para representar las tendencias actuales.

El indicador usa la clase  de la biblioteca GetFontName.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include).  

Fig. 1. Indicador RVITrend_x10Full

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14007

