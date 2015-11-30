Variante del indicador RVITrend_x10 con posibilidad de ajuste individual de los parámetros de entrada de cada oscilador RVI utilizado para representar las tendencias actuales.

El indicador usa la clase de la biblioteca GetFontName.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include).

Fig. 1. Indicador RVITrend_x10Full