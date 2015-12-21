Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Laguerre_ADX - indicador para MetaTrader 5
- 884
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Os indicadores Laguerre_PlusDi e Laguerre_MinusDi numa única janela e na forma de uma nuvem.
Fig.1. O indicador Laguerre_ADX
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13991
Laguerre_ADX_HTF
Os indicadores Laguerre_PlusDi e Laguerre_MinusDi numa única janela, na forma de uma nuvem colorida e com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.LeManChanel_HTF
O indicador LeManChanel com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
Laguerre_ADX_Histogram
A diferença entre os indicadores Laguerre_PlusDi e Laguerre_MinusDi numa única janela e na forma de um histograma coloridodynamix_HTF
O indicador dynamix com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.